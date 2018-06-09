Восемь лет «строгача» получил житель Дедовичей за убийство брата

Жителя Дедовичей признали виновным в убийстве брата. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

Установлено, что вечером 10 декабря 2017 года в одной из квартир в поселке Дедовичи 41-летний хозяин жилища, после употребления с 35-летним братом спиртных напитков, поссорился с последним и нанес ему несколько ударов ножом в грудь. В результате полученных ранений пострадавший скончался на месте преступления.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.