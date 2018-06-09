Профилактику детского суицида обсудили в администрации Псковской области

В субботу, 9 июня, прошло заседание межведомственной комиссии при администрации Псковской области по профилактике правонарушений.

Участники заседания обсудили меры предупреждения преступлений, совершаемых мошенническим путем с использованием средств сотовой связи и сети Интернет, и совершенствование механизма противодействия распространению в глобальной сети информации, побуждающей подростков к суициду. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

По итогам принято решение продолжить мониторинг социальных сетей для своевременного реагирования на факты распространения пропаганды суицидального поведения среди несовершеннолетних. В каждом случае выявления подростка с таким поведением будет обеспечиваться его профилактическое сопровождение.

Также Государственное управление образования Псковской области проработает вопрос ежегодного проведения профилактических мероприятий с родителями школьников «Дети в Интернете».