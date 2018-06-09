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Культура

Авторы из Тюмени первыми заявились на конкурс «Киномания на Великой»

9 июня 2018 года, 15:13

На конкурс «Киномания на Великой» поступила первая заявка. Об этом «Псковской правде» сообщили в городском молодёжном центре.

На участие претендует короткометражка группы авторов из Тюмени «Не по регламенту». Автор сценария: Шамиль Агаев, Рустам Абдулвалеев Режиссер: Шамиль Агаев Оператор: Артем Фанаков. Продюсер: Шамиль Агаев. Монтаж: Рустам Абдулвалеев Актеры: Николай Кудрявцев, Илья Владимирский.


Фото предоставлено Псковским городским молодёжным центром
Напомним, к участию в Фестивале приглашаются молодёжные кино-, теле-, медиа-кружки и студии, а также кинолюбители из Пскова, Псковской области и других городов, входящих в Ганзейский союз Нового времени.

Работа должна отражать проблемы молодёжной среды и возможные пути их решения, сложные ситуации в жизни отдельных молодых людей. В основе работы может лежать история из жизни или выдуманный сюжет, через которые можно отразить животрепещущий для молодёжи вопрос и, возможно, дать ответ на него.

Участникам необходимо прислать заполненную заявку в указанные сроки на электронную почту: pgmc-pskov@mail.ru с пометкой «Киномания». Заявку и работу необходимо сдать в организационный комитет не позднее 1 октября 2018 года. 

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