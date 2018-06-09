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Спорт

Двухэтапный турнир по Street Workout запустят в Псковской области через два дня

9 июня 2018 года, 14:27

Впервые в Псковской области состоится турнир по подтягиванию на турниках и street workout «Я — чемпион» на Кубок губернатора региона. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации, соревнования пройдут в два этапа в рамках проекта врио губернатора Михаила Ведерникова «Команда 2018».

Первый этап состязания будет проходить в Пскове и Великих Луках в День России, 12 июня. В нем примут участие порядка 50 спортсменов и любителей спорта. Участники продемонстрируют свои способности в подтягивании на турнике «на максимум» и «лесенкой», а также workout freestyle. Победителей определят среди женщин и мужчин в четырех возрастных группах: от 6 до 11 лет, от 12 до 17, от 18 до 35 и от 36 и выше.

В областной столице соревнования пройдут в Сквере Ветеранов (улица Западная, 12). Начало регистрации — 12.00. В Великих Луках регистрация начнется в 11.00 на острове Дятлинка в «Физкультурно-оздоровительном комплексе открытого типа» («ФОКОТ»).

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