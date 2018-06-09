Выставки, презентации и экскурсии подготовили для жителей Псковской области 12 июня

В День России в учреждениях культуры Псковской области пройдут тематические выставки, презентации, экскурсии, беседы и творческие вечера. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В Военно-историческом музее-заповеднике откроется экспозиция «Я — Гражданин» из фондов учреждения. Она будет работать в течение месяца.

Книжную выставку «12 июня — День России» можно будет увидеть в Псковской областной универсальной научной библиотеке.

Государственный историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск» проведет 12 июня презентацию в Музее истории города «День России — государственный праздник» и тематическую экскурсию «1100-летний Псков в истории России». Там же состоится концерт печорских творческих коллективов.

Концертно-тематическую программу организует и Псковский областной центр народного творчества в Доме офицеров с участием представителей национальных диаспор, проживающих на территории региона.

Беседы, выставки, конкурсы, патриотические часы и творческие вечера пройдут также во всех учреждениях культуры муниципальных образований Псковской области.

В этот день повсеместно в Псковской области пройдут различные массовые мероприятия и патриотические акции.