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Общество

Почти 90 тысяч человек сдадут устную часть ЕГЭ по иностранным языкам

9 июня 2018 года, 12:12

Устная часть единого государственного экзамена по иностранным языкам пройдет в основной период проведения экзаменов 9 и 13 июня. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

ЕГЭ по иностранному языку проводится по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам. Раздел «Говорение» был введен в ЕГЭ по иностранным языкам с 2015 года. Решение сдавать устную часть экзамена участник принимает добровольно. За выполнение письменной части работы участник ЕГЭ может получить до 80 баллов, устная часть максимально оценивается в 20 баллов.

Заявления на сдачу устной части ЕГЭ по иностранным языкам подали около 88,5 тысячи человек, из них более 85 тысяч записались на экзамен по английскому языку. Немецкий язык намерены сдавать 1898 участников, французский – 1048, испанский – 184.

Процедура сдачи устной части автоматизирована, экзамен проходит за компьютером с использованием аудиогарнитуры. Для проведения устного экзамена могут также использоваться лингафонные кабинеты с соответствующим оборудованием.

Продолжительность устной части экзамена – 15 минут. Во всех аудиториях, где проходят экзамены, будет вестись видеонаблюдение. Ход экзаменов в регионах будут контролировать общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по иностранному языку составляет 22 балла. Сдача двух частей экзамена предусмотрена в отдельные дни. Письменный ЕГЭ по иностранным языкам в основной период пройдет 18 июня.

Результаты ЕГЭ по иностранному языку будут объявлены участникам не позднее 5 июля.

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