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Общество

«Псковпассажиравтотранс» выплатил своим сотрудникам более 30 млн рублей

9 июня 2018 года, 10:10

Прокуратура проверила соблюдение прав работников ГППО «Псковпассажиравтотранс» на своевременное получение заработной платы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что 1 925-ти работникам предприятия не выплачена заработная плата за апрель 2018 года на общую сумму более 30 млн рублей. В этой связи прокурором города в адрес генерального директора предприятия внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 7 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений). Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, заработная плата работникам предприятия выплачена в полном объёме.

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