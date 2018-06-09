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Культура

Молодежный театр «Гротеск» выступит для юных псковичей в День России

9 июня 2018 года, 09:12

В День России в Пскове для детей выступит молодежный театр «Гротеск». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В этот день также будет работать народная ярмарка, где будут представлены художественная ковка, роспись по стеклу, ткачество, плетение из природных материалов, бисероплетение, декупаж, игрушки ручной работы, резьба по дереву, пряники ручной работы и другие изделия мастеров народных промыслов.

Кроме того, состоятся дневная и вечерняя концертные программы. В Детском парке в 14.00 выступят творческие народные коллективы и Военный духовой оркестр под управлением С. Е. Жирова, а в 17.00 — оркестр духовой и эстрадной музыки под управлением Заслуженного работника культуры России М. И. Литвака.

Одновременно, в 17.00 в Доме офицером состоится праздничная концертно-тематическая программа «Наш дом — Россия!» с участием творческих коллективов национальных диаспор, проживающих на территории Псковской области.

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