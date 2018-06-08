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Общество

Несколько псковских улиц будет перекрыто для водителей до следующего вторника

8 июня 2018 года, 16:57

В Пскове с 9 по 12 июня из-за дорожных работ будет закрыто движение транспортных средств по улице Кузнецкая, на участке от Октябрьского проспекта до улицы Карла Маркса. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В связи с планируемыми работами по замене теплосетей перекрытие автомобильного движения будет осуществлено по улице Белинского в районе перекрестка ул. Белинского-ул. Автозаводская с 13 июня по 6 июля и на улице Алтаева в районе дома №22 с 18 по 29 июня.

Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании поездок.

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