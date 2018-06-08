Власти рассказали, какие мероприятия запланированы в Пскове на 12 июня

Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню России, пройдут во всех муниципалитетах Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Повсеместно состоятся концертные, игровые программы и народные гуляния с участием местных артистов и творческих коллективов. Кроме того, в Палкино пройдет районный хоровой фестиваль, а в Локне - песенно-танцевальный марафон.

День России будет в Псковской области насыщен и спортивными мероприятиями. В Невельском районе празднику посвящен туристский слет молодежи. В Печорском районе пройдет закрытие этапа Кубка Европы по парусному спорту, который проводится в рамках международных соревнований «Псковская парусная регата», а в Великих Луках – открытие 23-й Международной встречи воздухоплавателей и первый турнир по подтягиванию на турниках и street workout «Я — чемпион» на Кубок Губернатора. Последнее соревнование также состоится в Пскове. В муниципальных образованиях региона, кроме того, пройдут авто-, мото- и велопробеги, а также состязания по волейболу.

Общественники региона проведут в этот день патриотические акции. Так, в Гдовском районе состоятся юнармейские учения «Лето 2018», в Печорском и Новосокольническом - акции по раздаче ленточек «Российский триколор». В Дновском пройдет социологический опрос на тему «Россия – это мы».