Впервые в Пскове пройдёт суточный гребной марафон

С 10 по 11 июня в Пскове пройдет Всемирный командный суточный гребной марафон «Nonstop 24 openair» в рамках проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации, псковичи примут участие в соревновании впервые.

Это 24-часовая гонка на гребном тренажере Concept2 для команд, состоящих из 2 девушек и 4 парней. Спортсмены сутки будут грести на одном тренажере, сменяя друг друга. Старт марафона 10 июня в 12.00, финиш — 11 июня в 12.00.

Основная площадка турнира расположена в Санкт-Петербурге, поэтому со всеми командами из других городов будет организована видеосвязь с главной площадкой на протяжении всего марафона. Поболеть за наших спортсменов можно будет в парке у реки Псковы возле Гельдтовых бань (ул. Милицейская, 16).

В России подобный марафон проходит в третий раз. В прошлом году в нем участвовала 41 команда из 8 городов России. В этом году, планируют организаторы, участников будет больше.