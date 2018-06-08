Бесплатный показ фильма «Девушка с косой» запланирован на 10 июня

10 июня в 14:00 псковский «Ленфильм-клуб» организует в кинотеатре «Победа» в Пскове показ комедии «Девушка с косой» (16+). Как стало известно «Псковской правде», зрители смогу посмотреть и обсудить фильм вместе с его режиссёром Ольгой Поповой.