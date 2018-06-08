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Культура

Бесплатный показ фильма «Девушка с косой» запланирован на 10 июня

8 июня 2018 года, 14:26

10 июня в 14:00 псковский «Ленфильм-клуб» организует в кинотеатре «Победа» в Пскове показ комедии «Девушка с косой» (16+). Как стало известно «Псковской правде», зрители смогу посмотреть и обсудить фильм вместе с его режиссёром Ольгой Поповой.


Кадр из фильма «Девушка с косой»
Картина получила приз за лучший актерский ансамбль на фестивале «Окно в Европу» в 2017 году. В главных ролях: Александра Урсуляк, Виктор Добронравов, Федор Добронравов, Ирина Чериченко, Марк Богатырев и многие другие.

Напомним, что показ пройдёт в рамках открытой в декабре 2017 года по инициативе врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова дискуссионно-образовательной площадки «Ленфильм-клуб».

Вход на мероприятие свободный. Необходима регистрация на официальном сайте.

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