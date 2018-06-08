Более 100 человек сразились за победу на областной спартакиаде пенсионеров

В Пскове прошла V Спартакиада пенсионеров, в которой приняли участие 102 человека из 17 муниципалитетов Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по физической культуре и спорту.

Спартакиада прошла по шести видам спорта — легкая атлетика, плавание, стрельба пулевая, настольный теннис, дартс, шахматы.

Победители были награждены медалями, грамотами и ценными призами Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту.

Победителями стали:

Шахматы - Жихарев Валерий (Великие Луки), Полякова Наталья (Псков);

Пулевая стрельба - Гринберг Эдуард (Псков), Григорьева Наталья (Псков);

Легкая атлетика - Кондратюк Василий (Пушкинские Горы), Силина Людмила (Псковский район);

Настольный теннис - Баландин Бронислав (Великие Луки), Тысятова Вера(Псков);

Плавание - Стражин Николай (Псков), Григорьева Елена (Псков);

Дартс - Лукашов Станислав (Великолукский район), Вороненкова Валентина (Псков).

Финальные соревнования пройдут в г. Новосибирске с 23 по 26 августа 2018 года.