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Происшествия

Не стоит доверять звонкам с незнакомого номера – псковские полицейские

8 июня 2018 года, 11:32

Полиция напоминает гражданам, как не поддаться на уловки интернет-мошенников. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Если вам позвонили с незнакомого номера и сообщили, что ваша банковская карта заблокирована или нужны деньги, чтобы спасти попавшего в беду родственника, при этом под различными предлогами пытаются узнать данные вашей банковской карты и ПИН-код – будьте осторожны! Это орудуют мошенники!

А чтобы не стать их жертвой - не спешите выполнять инструкции незнакомых лиц! Не торопитесь переводить деньги, перезвоните родным и узнайте, все ли у них в порядке! Не сообщайте свои персональные данные незнакомцам, даже если они представляются сотрудниками банка. Обратитесь за консультацией в ближайшее отделение вашего банка, либо позвоните в его контактный центр, информация о котором расположена на обратной стороне банковской карты.

Если вы все-таки стали жертвой нечистых на руку людей – незамедлительно обращайтесь за помощью в полицию по телефону 02.

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