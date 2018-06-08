Выставка Артура Никитина «Сопричастность» откроется в Пскове 19 июня

Выставка Артура Никитина «Сопричастность» откроется 19 июня в 18:00 в галерее «ЦЕХ». В экспозиции – живописные и графические работы классика латвийского искусства из мастерской художника и собрания А. Маевского. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

«Сопричастность» является продолжением серии персональных экспозиций художника в России, первая из которых была открыта к 80-летию автора в 2016 году в Санкт-Петербурге – родном городе художника.

Экспозиция в галерее «ЦЕХ» будет включать живопись и графику, относящиеся к разным периодам творческой биографии мастера. Будут представлены зрителю и работы, посвящённые Пскову, его архитектурным памятникам. До открытия выставки Артур Петрович проведёт в Пскове неделю, работая на пленэре.