На концерт «Наш дом – Россия» 12 июня приглашают жителей Псковской области

12 июня в 17:00 в Доме офицеров Пскова состоится концертно-тематическая программа «Наш дом — Россия», посвященная Дню России. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

В программе примут участие творческие коллективы области, в том числе коллективы национальных диаспор. Гости праздника смогут познакомиться с песнями и танцами разных народов.

Участники концерта исполнят гуцульский, татарский, еврейский, молдавский танцы, украинский танец «Черноморочка», белорусский танец «Веселуха», эстонский танец со шляпами и другие. Прозвучат русские, украинские, армянские, белорусские песни.