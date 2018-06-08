Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Instagram и YouTube освоили псковские полицейские

8 июня 2018 года, 09:28

Информация УМВД России по Псковской области теперь доступна в сети Instagram и YouTube. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Стражи порядка подчеркнули, что сегодня открытость и публичность – важный принцип работы органов внутренних дел. Поэтому к освещению своей деятельности УМВД России по Псковской области относится с особым вниманием.

Полицейские призывают подписываться интернет-страницы, следить за новостями, задавать интересующие вопросы в личные сообщения:

VK - https://vk.com/60mvd60

Instagram - https://www.instagram.com/mvd_60

YouTube - https://www.youtube.com/channel/UCNATOppYUUIeI8D1Pl4ReCQ

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В ближайшие сутки осадков в Псковской области не предвидится
Несколько псковских улиц будет перекрыто для водителей до следующего вторника
Власти рассказали, какие мероприятия запланированы в Пскове на 12 июня
Впервые в Пскове пройдёт суточный гребной марафон
Бесплатный показ фильма «Девушка с косой» запланирован на 10 июня
Щенилась собака, которая едва не погибла из-за гудрона в Палкинком районе
Более 100 человек сразились за победу на областной спартакиаде пенсионеров
Зампрокурора области приедет в город на Ловати, чтобы ответить на вопросы населения
Не стоит доверять звонкам с незнакомого номера – псковские полицейские

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
8 июня 10:18

Буквально

Буквы на набережной, полтора года радовавшие туристов, стали главным фигурантом судебного разбирательства

Общество
8 июня 08:56

Дело в сетке

После телефонного разговора с Михаилом Ведерниковым во дворе псковички появилась сетка для раздельного сбора мусора

Общество
8 июня 09:03

Золотые пятачки

Кто и как следит за чистотой вокруг гигантских свинокомплексов, сколько мяса они производят, какие ставят рекорды и как платят своим работникам