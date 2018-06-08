На «прямой линии» с Путиным озвучили вопросы, которые актуальны для Псковской области

- Несмотря на то, что от Псковской области в ходе «прямой линии» с Президентом России Владимиром Путиным вопросы не задавались, было озвучено много тем, которые касаются и нашего региона. Это и обращение с твердыми коммунальными отходами, вопросы медицины, социальной сферы, состояния дорог, — сказал врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, комментируя итоги «прямой линии» с главой государства. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Михаил Ведерников также отметил, что он знаком с некоторыми вопросами, отправленными на «прямую линию», и они уже находятся в работе.

Один из них касается официального оформления жилых домов, находящихся на территории Себежского национального парка. Они попадают в особую охраняемую зону, и владельцы строений не могут получить для них статус жилого дома.

- Мы уже прорабатываем этот вопрос с Министерством природы РФ. Либо мы выходим на решение Правительства, либо будем пробовать прорабатывать изменения в федеральном законе «Об особо охраняемых природных территориях», — пояснил он.

Также в адрес Президента России было направлено обращение по поводу перевода Печорской лингвистической гимназии в новое здание.

- Вместе с главой района мы прорабатываем этот вопрос. Возможно, перенесем школу и учебный процесс в здание бывшего интерната, — рассказал руководитель региона.

Отдельно врио главы Псковской области отметил вопрос обеспечения многодетных семей земельными участками. В 2016 году в регионе было выдано более 400 участков, а в прошлом году — менее 200.

- Я уже дал поручение рассмотреть территорию в районе деревни Борисовичи (Псковский район — прим. ред.), для того, чтобы провести необходимые кадастровые процедуры и получить резерв для тех семей, которые стоят в очереди, — рассказал Михаил Ведерников.

Напомним, Президент России Владимир Путин пообщался с россиянами в формате «прямой линии» в 16-й раз. Участие руководителей регионов, федеральных министерств и ведомств в режиме ВКС — новинка этого года. До начала передачи от россиян поступило более 2 млн вопросов.