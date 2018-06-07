Общественное обсуждение закона «О наградах Псковской области» завершится 8 июня

Общественное обсуждение проекта закона «О наградах Псковской области» завершается 8 июня. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Замечания и предложения можно направить в письменном виде в Управление внутренней политики на region-info@obladmin.pskov.ru с пометкой «общественное обсуждение» и указанием ФИО, места жительства и адреса электронной почты.

Также по инициативе врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, жители региона могут поделиться своими идеями по внешнему виду самих наград: медали «За заслуги перед Псковской областью», медали «Родительская слава Псковской области» и почетного знака «За заслуги перед Псковской областью».