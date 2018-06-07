Опубликована краткая программа празднования Дня России в Пскове

В Пскове 12 июня пройдут массовые праздничные мероприятия. Тематические программы будут проходить как на открытых центральных площадках города, так и в библиотеках, детских музыкальных школах, Доме офицеров, Городском культурном центре. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Основные мероприятия пройдут в Детском парке. Так, в 11.00 начнется народная ярмарка. На ней будут представлены ремесленные товары, а также изделия мастеров народных промыслов: художественная ковка, роспись по стеклу, ткачество, плетение из природных материалов, бисероплетение, декупаж, игрушки ручной работы, резьба по дереву, пряники ручной работы и многое другое.

В 12.00 начнется праздничная программа для детей с участием молодежного театра «Гротеск» «Я люблю тебя, Россия!»В 14.00 - состоится праздничная концертная программа «Вместе мы - страна Россия!» с участием народных коллективов ансамбля «Сказ» им. В. Румянцева и хореографического ансамбля «Лада», а также артистов вокальной студии «Юникс» и Военного духового оркестра под управлением С.Е. Жирова.

В 17.00 для любителей духовой и эстрадной музыки выступит оркестр под управлением Заслуженного работника культуры России М. И. Литвака с программой «И в дождь, и в зной - всегда с душой!»

В это же время, в Доме офицеров начнется праздничная концертно-тематическая программа» с участием национальных диаспор, представителей казачества, проживающих на территории Псковской области «Наш дом - Россия!»