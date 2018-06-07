Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Уличный праздник для всей семьи устроят в псковском Финском парке 16 июня

7 июня 2018 года, 14:14

В субботу, 16 июня, с 12.00 до 21.00 в Финском парке Пскова (у Троицкого собора) впервые пройдет уличный праздник-ярмарка «HANSA ПИР ПСКОВ».


Фото предоставлено организаторами праздника
Гостей мероприятия будут удивлять сытными и торговыми рядами, псковской рыбницей, исторической площадкой реконструкторов, музыкальной программой этно-коллективов и цирка, открытыми тематическими площадками с разнообразными мастер-классами, дегустациями, демонстрациями, играми и развлечениями для детей, файер-шоу.


Фото предоставлено организаторами праздника
Основные зоны:

1. Сытный двор (ресторанная зона и гастростартапы), в т.ч. самостоятельная интерактивная площадка «Псковская рыбница» (приготовление общей ухи с поварятами, зона дегустации, розыгрыши).

2. Ганзейский рынок (фермерские продукты), в т.ч. страусиное мясо, яйца и др.продукция страусиной эко-фермы! И мини-зоопарк.

3. Ремесленный двор (изделия ручной работы мастеров народных промыслов и ремесленников).

3. Исторический двор «Вольный купец» и «Бор хейя» и средневековая кухня (интерактивная зона реконструкторов, исторические мастер-классы: вязание иглой, плетение на вилке, ткачество, письмо на бересте, битвы оловянных солдатиков, исторический аква-грим, исторические сувениры).

4. Музыкальный двор - выступление этно-фолк-коллективов, выступление Псковского цирка с ганзейской программой.

6. Швейный двор - показ коллекции этно-одежды дизайнера Алены Ивановой.

5. «Казачья стража» - Псковское казачье общество. Показательные выступления - искусство крутки шашкой (фланкировка).

7. Хищные птицы. Школа соколичих.

8. Бесплатная школа английского в парке. Учимся заказывать еду по-английски. (площадка Академии туризма).

9. Детские мастер-классы, исторические игры, забавы.

10. Конкурсы, розыгрыши.


Фото предоставлено организаторами праздника
Участниками праздника могут стать гастрономические стартапы и ресторанные холдинга, стрид-фуд, фермерские хозяйства и гастрономические лавки, индивидуальные предприниматели, фермеры, предприятия пищевой промышленности, а также представители смежных отраслей, включая индустрию отдыха и гостеприимства.


Фото предоставлено организаторами праздника
Организатор: МП города Пскова «Северо-Западный ЦСМ» при поддержке администрации города, Псковской городской Думы и отдела потребительского рынка и услуг администрации города Пскова.    

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Опубликована краткая программа празднования Дня России в Пскове
Александр Котов стал председателем Парламентской Ассоциации Северо-Запада России
Новый завод по производству асфальта и бетона заработал в Островском районе
Один из старейших любительских хоров России выступит в Пскове 28 июня
Михаил Ведерников подал в облизбирком документы для участия в губернаторских выборах
Долговечным будет запущенный в Пскове новый туристический проект «В гости к нам»
Какой будет программа 23-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках
Об изменении графика работы псковского МРЭО ГИБДД сообщают псковичам
Врачи из Пскова и Москвы обмениваются опытом лечения сердечно-сосудистых заболеваний

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
7 июня 10:54

Кладбище домашних животных

Где похоронить четвероногого любимца

Общество
7 июня 00:20

Будь в форме

Модно, стильно, удобно — взрослый подход к детской одежде демонстрирует марка Truvor Junior

Общество
6 июня 10:13

Пропал сигнал

Деревенские жители жалуются, что остались без телевидения