Уличный праздник для всей семьи устроят в псковском Финском парке 16 июня

В субботу, 16 июня, с 12.00 до 21.00 в Финском парке Пскова (у Троицкого собора) впервые пройдет уличный праздник-ярмарка «HANSA ПИР ПСКОВ».

1. Сытный двор (ресторанная зона и гастростартапы), в т.ч. самостоятельная интерактивная площадка «Псковская рыбница» (приготовление общей ухи с поварятами, зона дегустации, розыгрыши).

2. Ганзейский рынок (фермерские продукты), в т.ч. страусиное мясо, яйца и др.продукция страусиной эко-фермы! И мини-зоопарк.

3. Ремесленный двор (изделия ручной работы мастеров народных промыслов и ремесленников).

3. Исторический двор «Вольный купец» и «Бор хейя» и средневековая кухня (интерактивная зона реконструкторов, исторические мастер-классы: вязание иглой, плетение на вилке, ткачество, письмо на бересте, битвы оловянных солдатиков, исторический аква-грим, исторические сувениры).

4. Музыкальный двор - выступление этно-фолк-коллективов, выступление Псковского цирка с ганзейской программой.

6. Швейный двор - показ коллекции этно-одежды дизайнера Алены Ивановой.

5. «Казачья стража» - Псковское казачье общество. Показательные выступления - искусство крутки шашкой (фланкировка).

7. Хищные птицы. Школа соколичих.

8. Бесплатная школа английского в парке. Учимся заказывать еду по-английски. (площадка Академии туризма).

9. Детские мастер-классы, исторические игры, забавы.

10. Конкурсы, розыгрыши.