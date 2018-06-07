Александр Котов стал председателем Парламентской Ассоциации Северо-Запада России

Спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов избран председателем Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного парламента.

Кадровое решение принято в ходе 54-ой конференции ПАСЗР, которая проходит в Санкт-Петербурге на базе Законодательного собрания Ленинградской области. Александр Котов сменил на посту руководителя парламентской ассоциации Виктора Новожилова – председателя Архангельского областного Собрания депутатов.

Напомним, в истории Парламентской ассоциации Северо-Запада России уже был период, когда её возглавлял спикер Псковского областного Собрания депутатов – в октябре 2008 года председателем ПАСЗР был избран Борис Полозов.