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Политика

Александр Котов стал председателем Парламентской Ассоциации Северо-Запада России

7 июня 2018 года, 14:01

Спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов избран председателем Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного парламента.

Кадровое решение принято в ходе 54-ой конференции ПАСЗР, которая проходит в Санкт-Петербурге на базе Законодательного собрания Ленинградской области. Александр Котов сменил на посту руководителя парламентской ассоциации Виктора Новожилова – председателя Архангельского областного Собрания депутатов.

Напомним, в истории Парламентской ассоциации Северо-Запада России уже был период, когда её возглавлял спикер Псковского областного Собрания депутатов – в октябре 2008 года председателем ПАСЗР был избран Борис Полозов.

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