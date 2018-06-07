Новый завод по производству асфальта и бетона заработал в Островском районе

Новый завод по производству асфальта и бетона начал работу в Островском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Благодаря использованию современных технологий завод «КА-160» производит 160 тонн продукции в час.

На высокотехнологичной линии производства задействовано порядка десяти человек.

Сейчас между руководством предприятия и областными властями обсуждается вопрос о предоставлении заводу налоговых льгот. Локация предприятия позволяет сэкономить на расходах по доставке асфальта из Пскова при обслуживании северных районов области.