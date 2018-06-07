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Спорт

Один из старейших любительских хоров России выступит в Пскове 28 июня

7 июня 2018 года, 13:06

Хор Санкт-Петербургского государственного университета выступит на сцене БКЗ в рамках закрытия 74-го филармонического сезона. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

28 июня совместно с Симфоническим оркестром Псковской областной филармонии хор исполнит одно из самых выдающихся творений в истории мировой музыкальной культуры – девятую симфонию Бетховена.

Начало концерта в 19.00.

Напомним, хор был создан в 1889 году. Его руководителями в свое время были известные музыканты: Лев Штейнберг, Самуил Майкапар, Александр Гаук. С 1994 года хором руководит Эдуард Кротман, до этого работавший хормейстером. Выпускник Хорового училища им. Глинки и Санкт-Петербургской консерватории, он в 1991 году был удостоен диплома и специального приза на международном конкурсе хормейстеров в Таллине.

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