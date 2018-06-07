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Экономика

Долговечным будет запущенный в Пскове новый туристический проект «В гости к нам»

7 июня 2018 года, 11:58

В пресс-центре «Псковской правды» презентовали новый туристический проект «В гости к нам».

Инициатором создания проекта стал «Медиа-холдинг Псковской области», который предложил написать несколько статей о псковских достопримечательностях и сокровищах с тем, чтобы привлечь в регион туристов, рассказала президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур» Гелена Самохвалова.

Мы подумали и решили сделать этот проект долговременным. Мы расскажем обо всех видах туризма, которые присутствуют в нашем регионе, начиная от культурно-познавательного и, заканчивая экологическим и спортивным и даже экстремальным, для того, чтобы помочь развитию внутреннего туризма.

Гелена Самохвалова
Особенность данного проект в том, что турбизнес может его использовать для позиционирования себя на рынке туристических услуг. Проект состоит из семи тематических блоков: гастрономический, экологический, паломнический, медицинский туризм, русские Усадьбы, детский туризм, императорский маршрут.

По каждой теме представители туриндустрии могут представить себя, рассказать о своих возможностях.
Фото Андрея Степанова
- С точки зрения монетизации - это очень выгодно для бизнеса, - заявила президент ассоциации «Астур».

Встречи «В гости к нам» будут проходить раз в месяц.

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