Долговечным будет запущенный в Пскове новый туристический проект «В гости к нам»

Мы подумали и решили сделать этот проект долговременным. Мы расскажем обо всех видах туризма, которые присутствуют в нашем регионе, начиная от культурно-познавательного и, заканчивая экологическим и спортивным и даже экстремальным, для того, чтобы помочь развитию внутреннего туризма.