Какой будет программа 23-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках

С 10 по 16 июня в Великих Луках пройдет очередная Международная встреча воздухоплавателей, в которой примут участие 50 пилотов из России, Польши, Литвы, Латвии и Японии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Гостей и пилотов ожидает насыщенная программа. 11 июня с 20.00 до 21.00 над рекой Ловать пройдет традиционное состязание «кей-граб», в ходе которого пилотам нужно будет попасть маркером в небольшую корзину, установленную на катамаране.

12 июня состоится торжественное открытие мероприятия в Великолукской крепости: представление участников, подъем флага соревнований, праздничный концерт, общий старт аэростатов из крепости.

С 13 по 16 июня пройдут спортивные полеты. Среди пилотов будет разыгран 14-й Кубок города Великие Луки, а среди пилотесс — 12-й Кубок Княгини Ольги.

Завершится 23-я Международная встреча Воздухоплавателей 16 июня традиционным свечением аэростатов с 21.00 до 23.00 на площади Ленина.