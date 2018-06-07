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Общество

Об изменении графика работы псковского МРЭО ГИБДД сообщают псковичам

7 июня 2018 года, 11:36

В график работы МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области внесены изменений. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Прием граждан, осмотр транспортных средств осуществляется:

Вторник-пятница: с 8.00 до 17.15

Обеденный перерыв: с 12.30 до 13.30

По субботам прием граждан, осмотр транспортных средств осуществляется: с 8.00 до 15.00 без обеденного перерыва.

Первая, третья среда каждого месяца с 13.30 –технический день.

Кроме того, необходимо учитывать, что каждые среда, четверг и пятница с 13.30 часов государственная услуга по регистрации транспортных средств и прицепов к ним предоставляется только по предварительной записи на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Помощь в регистрации и предварительной записи на ЕПГУ можно получить, обратившись к консультанту. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации и СНИЛС.

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