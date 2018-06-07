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Общество

Врачи из Пскова и Москвы обмениваются опытом лечения сердечно-сосудистых заболеваний

7 июня 2018 года, 11:34

Псковская область вновь стала площадкой для обмена опытом ведущих российских медиков. В Псковской областной клинической больнице с 7 по 8 июня проходит 6-я региональная научно-практическая конференция на тему «Профилактика, диагностика, лечение и реабилитация сердечно-сосудистых заболеваний. Актуальные вопросы. Современный взгляд». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В ней принимают участие кардиологи, нейрохирурги, сердечно-сосудистные хирурги, ученые-медики и другие специалисты из ведущих медицинских организаций и вузов России. Почетным Президентом конференции выступает российский врач-кардиолог, академик РАН Давид Иоселиани.

7 июня на базе Псковской областной клинической больницы проходят мастер-классы специалистов Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова, Эндокринологического научного центра и Псковской областной больницы.

8 июня конференция продолжится научной сессией, на которой выступят с докладами медики из Псковской области, Санкт-Петербурга и Москвы. В ходе дискуссии они обсудят актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, современные операционные технологии, а также повышение квалификации медицинского персонала.

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