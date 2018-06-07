Обязательный ЕГЭ по русскому языку контролировали студенты ПсковГУ

Выпускники Пскова 6 июня сдали обязательный экзамен для получения аттестата об окончании школы по русскому языку. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На участие в экзамене поступило 1074 заявок. Экзамен проходит в шести базовых школах города - № 4, 18, 20, 23, 24, Гуманитарном лицее, по 160 - 180 человек в каждой школе.

Контролировали ход экзамена общественные наблюдатели - студенты ПсковГУ и родители, велась онлайн-трансляция.

Напомним, основной период ЕГЭ 2018 года продлится до 20 июня, с 22 июня по 2 июля предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам.