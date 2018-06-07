Как научить детей вызывать экстренные службы, рассказали псковичам-родителям

Спасатели призывают псковских родителей научить своих детей вызывать экстренные службы с домашнего и с мобильного телефона, какие цифры номера набирать и что сказать диспетчеру службы.

- «101», «112» – единый номер вызова экстренных оперативных служб с мобильных телефонов для приёма сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях;

- «01», «101» – единый для набора со всех стационарных телефонов.

- Говорить по телефону нужно четко, спокойно и не торопясь: по звонку команда уже поднята по тревоге и выезжает, а все дополнительные сведения ей передадут по рации, - сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного МЧС.

Расскажите ребенку, что нужно сообщить диспетчеру при звонке в экстренную службу:

- Адрес – называть нужно в первую очередь: даже если связь прервется, спасатели все равно будут знать, куда ехать.

- Объект – где это случилось: во дворе, в квартире, в подвале, на складе и т.д;

- Что случилось – сообщить конкретно: горит телевизор, мебель; чувствуется запах газа;

- Если диспетчер попросит, нужно уточнить номер дома, подъезда, квартиры, код для входа в подъезд и т.д.;

- Назвать свою фамилию и телефон.

Родителям рекомендуют распечатайте адрес и нужные телефоны и повесьте их на стене рядом с телефонным аппаратом.