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Общество

Псковичка благодарит медиков, которые помогли её сыну при двойном переломе

7 июня 2018 года, 09:57

«В Детской областной больнице в хирургическом отделении работают хирурги-травматологи Павел Петрович Шпак и Евгений Сергеевич Васильев. В отделении реабилитации — невролог Наталья Яковлевна Егорова. Хочу выразить им и всему медицинскому и хозяйственному персоналу хирургического и реабилитационного отделений благодарность за сложную операцию, которую они провели моему сыну, и за успешную реабилитацию. Сыну 16 лет. После тренировки по борьбе кобудо у него образовался двойной перелом правой руки. Теперь все хорошо. Желаю медикам, которые помогли моему сыну, терпения и здоровья».

Ирина, деревня Тямша, Псковский район

КАК ПОБЛАГОДАРИТЬ МЕДИКА?

Каждую неделю в редакцию «Псковской правда» поступают звонки от жителей региона с благодарностью медработникам.

Мы уверены, что доктора и фельдшеры, медсестры и санитарки заслуживают уважения. Общеизвестно, что в Псковской области не хватает медицинского персонала, поэтому не будет преувеличением сказать: те, кто ежедневно надевают белый халат и заступают на смену, достойны наших добрых слов. Чтобы ваша благодарность попала на страницы газеты, не нужно ничего писать. Всего-то нужно набрать номер телефона редакции и сказать спасибо.

Звоните по телефону 8 (8112) 57-31-23 и выражайте благодарность своим медикам.

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Спасибо медикам
Каждую неделю в редакцию «ПП» поступают звонки от жителей региона с благодарностью медработникам. Чтобы ваша благодарность попала на страницы газеты, не нужно ничего писать. Всего-то нужно набрать номер телефона редакции и сказать спасибо.

Звоните по телефону 8 (8112) 57-31-23 и выражайте благодарность своим медикам.

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