Псковичка благодарит медиков, которые помогли её сыну при двойном переломе

«В Детской областной больнице в хирургическом отделении работают хирурги-травматологи Павел Петрович Шпак и Евгений Сергеевич Васильев. В отделении реабилитации — невролог Наталья Яковлевна Егорова. Хочу выразить им и всему медицинскому и хозяйственному персоналу хирургического и реабилитационного отделений благодарность за сложную операцию, которую они провели моему сыну, и за успешную реабилитацию. Сыну 16 лет. После тренировки по борьбе кобудо у него образовался двойной перелом правой руки. Теперь все хорошо. Желаю медикам, которые помогли моему сыну, терпения и здоровья».
Ирина, деревня Тямша, Псковский район