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Спорт

В День России в Пскове пройдут соревнования по подтягиванию на турниках

7 июня 2018 года, 09:24

В Пскове 12 июня состоятся спортивные состязания по подтягиванию на турниках и уличному спорту Street workout «Я-Чемпион» на Кубок врио губернатора Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Соревнования будут проходить в 2 этапа: первые городские этапы пройдут в населенных пунктах Псковской области 12 июня. Участникам предлагается попробовать свои силы в номинациях «Workout freestyle», затем в подтягивании на максимум за один подход, а в заключительной номинации нужно подтягиваться по принципам классической лесенки (с возможным отягощением после 20 подхода).

Второй этап будет проходить в сентябре 2018 года в Пскове в рамках областных соревнований.

Псковские городские соревнования пройдут на Воркаут-площадке по адресу: улица Западная 12, сквер Ветеранов. К участию допускаются все возрастные группы мужчин и женщин.

Начало регистрации с 12:00, открытие соревнований в 13:00.

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