Григорий Турчин считает Михаила Ведерникова серьезным и целеустремленным человеком

Руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта, депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин прокомментировал избрание кандидатом на пост губернатора региона от «Единой России» Михаила Ведерникова. Об этом пишет Псковское агентство информации.

- У меня впечатление о Михаиле Юрьевиче, как об очень серьезном и целеустремленном человеке, который намерен добиваться поставленных задач, – сказал Григорий Турчин. - Давайте исходить из того, что Михаил Ведерников у нас появился после назначения президентом, это элемент доверия руководителя такого уровня. Посчитал президент, что человек справится.

По словам Григория Турчина, Михаил Ведерников оправдывает сейчас это доверие.

- По крайней мере, по тем моментам, где я с ним сталкивался, по организации взаимодействия с народным фронтом, по реализации проекта по поводу свалки, – отметил он.

Напомним, решение об избрании врио главы Псковской области Михаила Ведерникова кандидатом от «Единой России» на выборы губернатора было принято на партийной конференции 5 июня.