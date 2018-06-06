Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика / Выборы

Григорий Турчин считает Михаила Ведерникова серьезным и целеустремленным человеком

6 июня 2018 года, 17:56

Руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта, депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин прокомментировал избрание кандидатом на пост губернатора региона от «Единой России» Михаила Ведерникова. Об этом пишет Псковское агентство информации.

- У меня впечатление о Михаиле Юрьевиче, как об очень серьезном и целеустремленном человеке, который намерен добиваться поставленных задач, – сказал Григорий Турчин. - Давайте исходить из того, что Михаил Ведерников у нас появился после назначения президентом, это элемент доверия руководителя такого уровня. Посчитал президент, что человек справится.

По словам Григория Турчина, Михаил Ведерников оправдывает сейчас это доверие.

- По крайней мере, по тем моментам, где я с ним сталкивался, по организации взаимодействия с народным фронтом, по реализации проекта по поводу свалки, – отметил он.

Напомним, решение об избрании врио главы Псковской области Михаила Ведерникова кандидатом от «Единой России» на выборы губернатора было принято на партийной конференции 5 июня. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

7 июня в Палкино выступят артисты Имперского русского балета
Областная библиотека просит помощи у псковичей в связи с ремонтом
Глава Невельского района: Михаил Ведерников находится на своём месте
Показ комедийного фильма «Девушка с косой» состоится в Пскове 10 июня
Первый Форум социально ответственного туризма пройдёт в Пскове в конце июня
Владимир Яников: Михаилу Ведерникову доверяют и видят в перспективе хорошего руководителя
Анатолий Ефимов о ДТП с детьми под Стругами Красными: Путевой лист водителя загадочно исчез
Турчак поддержал выдвижение Ведерникова в кандидаты на пост губернатора Псковской области
Олег Брячак призвал однопартийцев поддержать Михаила Ведерникова на выборах губернатора

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Выборы губернатора – 2018
Выборы губернатора Псковской области официально назначены на 9 сентября 2018 года.

Политика / Выборы
6 июня 10:45

Как на президентских

В единый день голосования, 9 сентября, в Псковской области пройдут 24 избирательных кампании разного уровня

Политика / Выборы
6 июня 09:26

Выборы близко

Михаила Ведерникова выдвинули кандидатом на пост губернатора Псковской области

Политика / Выборы
5 июня 10:28

Поехали!

Избирательная комиссия Псковской области 4 июня сообщила о старте кампании по выборам губернатора региона, назначенным на 9 сентября