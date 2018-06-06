Областная библиотека просит помощи у псковичей в связи с ремонтом

Псковская областная универсальная научная библиотека обращается с просьбой к жителям города на добровольной основе помочь перенести книжный фонд в связи с ремонтом библиотеки. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения культуры.

Ремонт здания предполагает улучшение условий обслуживания читателей, создание комфортных зон для работы в библиотеке и обеспечение безопасности читателей и библиотекарей.

Книжный фонд библиотеки очень большой.

- Ваша помощь с 9.00 до 13.00 даже на час очень важна и значима для нас, - пишет коллектив библиотеки.

Справки по телефону: 724-562, 330-454.