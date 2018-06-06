Глава Невельского района: Михаил Ведерников находится на своём месте

Глава Невельского района Александр Ващенков прокомментировал выдвижение Михаила Ведерникова на выборы губернатора Псковской области от партии «Единая Россия». Об этом пишет Псковское агентство информации.

- Михаил Ведерников находится на своём месте. За это небольшой период он это продемонстрировал. Перспективы Псковской области, связанные с его именем, обнадёживают, - подчеркнул глава района.

Напомним, 5 июня на конференции регионального отделения «Единой России» врио главы Псковской области Михаил Ведерников был избран кандидатом на пост губернатора региона от этой партии.

Выборы губернатора Псковской области состоятся в единый день голосования 9 сентября.