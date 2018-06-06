Первый Форум социально ответственного туризма пройдёт в Пскове в конце июня

С 28 по 29 июня в Пскове впервые официально пройдёт пройдет Первый Форум социально ответственного туризма. Об этом «Псковской правде» сообщили организаторы форума.

Чиновники, бизнес-сообщество, предприниматели из разных регионов обсудят проблемы продвижения идей и принципов ответственного туризма и социальной ответственности через сохранение культурно-исторического, природного наследия, традиций и самобытности региона.

На мероприятиях Форума будут презентованы направления для занесения на портал СОТ в Международную сеть ответственного туризма с целью присвоения статуса «Объект СОТ». Все участники смогут стать полноценными участниками проектов СОТ Псковской области.

Участники представят доклады и презентации, обсудят проблемы и перспективы развития социально ответственного туризма в России и попытаются найти ответ на вопрос: что необходимо сделать в Псковской области на примере других регионов, чтобы социально ответственный туризм стал эффективным инструментом устойчивого экономического развития российских регионов.

На Форум приглашены представители администрации Псковской области, Министерства природы и Минкультуры Республики Коми, Фонда региональных социальных программ «Наше будущее», Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПиК), Государственного Дарвиновского музея, Всероссийского Государственного Музея Декоративно-Прикладного Искусства, Музея-заповедника «Царицыно», Финно-Угорского парка, Национального Фонда «Возрождение русской усадьбы», музеев-заповедников, природных заповедников Псковской и Тверской областей, национального парка Soomaa (Эстония), Obinitsa (Эстония), проектов, работающих с людьми с особенностями развития, бизнес-сообщества и некоммерческие организации.