Владимир Яников: Михаилу Ведерникову доверяют и видят в перспективе хорошего руководителя

Депутат Псковского областного Собрания Владимир Яников прокомментировал избрание кандидатом на пост губернатора региона от «Единой России» Михаила Ведерникова. Об этом пишет Псковской агентство информации.

- Видно, что Михаил Ведерников небезразличен к Псковской области, поскольку он ответственно отнесся к этому выбору и дал обещание работать 24 часа в сутки, - сказал депутат.

- Его практически единогласно избрали, соответственно, ему доверяют и видят в перспективе хорошего руководителя, с которым можно решать вопросы. Я также поддерживаю решение партии и голосовал за его кандидатуру, – добавил Владимир Яников.

Напомним, 5 июня врио главы Псковской области Михаил Ведерников избран кандидатом на пост губернатора региона от «Единой России».