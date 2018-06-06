Анатолий Ефимов о ДТП с детьми под Стругами Красными: Путевой лист водителя загадочно исчез

Результаты проверки ДТП в Струго-Красненском районе, в которое попали псковские подростки по дороге в Петербург , озвучили 6 июня на заседании межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения в областной администрации.

Проверка показала, что причиной аварии 22 мая стало утомленное состояние водителя.

- Накануне водитель отдохнул всего 5 часов. В полночь он привез другую группу из Петербурга. В 6 утра уже выехал в новый рейс, - сообщил начальник областного управления ГИБДД Анатолий Ефимов. - Путевой лист загадочно исчез. В погоне за деньгами он слукавил и позволил себе не пройти предрейсовый осмотр. Дети были не пристегнуты ремнями безопасности. Из-за этого ушибы и сотрясения мозга. Следствие покажет была ли поддельная печать на документе предрейсового контроля.

Уполномоченный по правам ребенка Наталия Соколова рассказала, что общалась с детьми, которые лежали в больнице. Дети говорили, что учителя не заострили внимание на необходимости пристегнуться и автобус не был полностью оборудован ремнями безопасности.

Глава региона Михаил Ведерников предложил применить меры дисциплинарного взыскания в отношении директора и классного руководителя.

Причиной еще одного ДТП со псковскими школьниками, которое произошло 17 февраля в Ленинградской области стало грубое нарушение водителем скоростного режима.