Турчак поддержал выдвижение Ведерникова в кандидаты на пост губернатора Псковской области

Андрей Турчак, секретарь Генсовета партии «Единая Россия», вице-спикер Совета Федерации, поддержал выдвижение Михаила Ведерникова кандидатом в губернаторы Псковской области от «Единой России». Об этом на своей страничке в Инстаграм написала пресс-секретарь экс-губернатора региона Оксана Ширан.

- Только вместе, только сообща, используя и местный, и региональный, и федеральный ресурс Партии мы сможем реализовать наши планы. А наша главная задача определена в «майском» указе Президента и Послании - это благополучие и благосостояние конкретного человека. У меня нет никаких сомнений, что мы вместе с этой задачей справимся, - сказал Андрей Турчак.

Напомним, выборы губернатора Псковской области назначены на 9 сентября 2018 года. За эту дату проголосовали 36 парламентариев.