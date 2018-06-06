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Политика / Выборы

Олег Брячак призвал однопартийцев поддержать Михаила Ведерникова на выборах губернатора

6 июня 2018 года, 12:45

Лидер Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак призвал однопартийцев поддержать врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом пишет Псковское агентство информации.

- Даже если губернатором станет кандидат от оппозиции, может быть даже я - давайте подумаем, что будет? - призвал соратников Олег Брячак.

Напомнив, что госдолг региона составляет 16 миллиардов рублей и превышает доходную часть его бюджета, политик заявил: «И как в этой ситуации вновь избранный губернатор, если он не имеет поддержки федерального центра, сможет работать? Да, наверное, никак! Нет среди нас таких волшебников, которые достанут из кармана 16 млрд рублей. Никто кроме действующего врио губернатора не способен сегодня вытащить нашу область из той ситуации, из тех проблем, из той долговой ямы, где она оказалась», - добавил он.

Олег Брячак призвал сторонников выразить мнение по поводу того что услышали и проголосовать за поддержку Ведерникова на выборах губернатора.

- Поверьте мне - это единственное правильное и верное решение для наших земляков, - заявил лидер региональной «Справедливой России».

Олег Брячак добавил, что «нужно будет оперативно собрать подписи за Ведерникова». Он отметил, что «опять будут попытки переговоров за деньги отдать голос для поддержки других кандидатов, например, от «Яблока».

- Я уверен, что среди нас не найдется такого, кто на это пойдет, но такие предложения уверен будут, - заметил справедливоросс.

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