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Общество

Михаил Ведерников – врио директора «Псковавтодора»: Заканчивайте заниматься попрошайничеством!

6 июня 2018 года, 11:46

Почти 30 предписаний выдало ГИБДД «Псковавтодору» из-за отсутствия дорожной разметки осенью и зимой. На предприятие наложили два штрафа. Об этом передает корреспондент «Псковской правды», находясь на заседании на межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения, которое проходит в администрации Псковской области.

Врио директора «Псковавтодора» Андрей Лукин попросил дополнительное финансирование, на что получил ответ от главы региона Михаила Ведерникова: «Заканчивайте заниматься попрошайничеством! Изучайте опыт других регионов. Подготовьте свои предложения в условиях дефицита бюджета. А я оценю вашу профессиональную компетентность».

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