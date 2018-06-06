Михаил Ведерников – врио директора «Псковавтодора»: Заканчивайте заниматься попрошайничеством!

Почти 30 предписаний выдало ГИБДД «Псковавтодору» из-за отсутствия дорожной разметки осенью и зимой. На предприятие наложили два штрафа. Об этом передает корреспондент «Псковской правды», находясь на заседании на межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения, которое проходит в администрации Псковской области.

Врио директора «Псковавтодора» Андрей Лукин попросил дополнительное финансирование, на что получил ответ от главы региона Михаила Ведерникова: «Заканчивайте заниматься попрошайничеством! Изучайте опыт других регионов. Подготовьте свои предложения в условиях дефицита бюджета. А я оценю вашу профессиональную компетентность».