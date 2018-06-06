Самый массовый ЕГЭ стартовал на территории Псковской области

Единый государственный экзамен по русскому языку проходит сегодня 6 июня в Псковской области. Заявления на участие в экзамене подали 2763 выпускников текущего года. Для проведения ЕГЭ задействованы все 35 пунктов проведения экзаменов в области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Продолжительность экзамена – 3 часа 30 минут (210 минут). Работа состоит из двух частей и содержит 26 заданий.

Экзамен по русскому языку – один из двух обязательных предметов для получения аттестата. Минимальное количество баллов для получения аттестата – 24. Результаты ЕГЭ по русскому языку также необходимо представить при поступлении в вуз на любое направление подготовки (специальность). Минимальный проходной порог, ниже которого не могут устанавливать проходной балл высшие учебные заведения, – 36 баллов. Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 25 июня.

Напомним, основной период ЕГЭ проходит в 2018 году с 28 мая по 2 июля.