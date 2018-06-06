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Общество

Около 50 населённых пунктов планируют осветить в регионе до 2020 года

6 июня 2018 года, 11:12

До 2020 года в рамках ремонта федеральных трасс планируют установить устройства наружного освещения в 48 населенных пунктах области. В 2018 году введут в эксплуатацию после ремонта 142 километра федеральных дорог. Такие цифры прозвучали на заседании межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения, которая проходит в администрации Псковской области.

В ближайшие годы внимание ремонтников будет сосредоточено на трассе Р-23 до границы с Ленинградской областью.

- Люди едут да нас по 5 часов, это плохо. Много жалоб, - сказал врио губернатора Михаил Ведерников. - Это сказывается на экономике региона. Инвесторы не хотят ехать к нам по такой дороге.

Глава региона поручил продумать меры, чтобы улучшить ситуацию.

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