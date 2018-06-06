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Происшествия

Женщина с подельником обокрала квартиру 25-летнего великолучанина

6 июня 2018 года, 11:00

Подозреваемых в квартирной краже установили великолукские стражи порядка. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Днем 19 мая, взломав замок, в квартиру дома по улице Маршала Жукова проникли неизвестные и похитили системный блок, монитор, периферийные устройства персонального компьютера, а также фен и парфюмерию, принадлежащие 25-летнему горожанину. Причиненный владельцу ущерб составил около 90 тысяч рублей.

Обнаружив пропажу, потерпевший обратился в полицию. Подозреваемых установили быстро. Ими оказались 35-летние не работающие женщина и ранее неоднократно судимый великолучанин. В ходе обыска часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело.

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