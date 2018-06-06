Женщина с подельником обокрала квартиру 25-летнего великолучанина

Подозреваемых в квартирной краже установили великолукские стражи порядка. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Днем 19 мая, взломав замок, в квартиру дома по улице Маршала Жукова проникли неизвестные и похитили системный блок, монитор, периферийные устройства персонального компьютера, а также фен и парфюмерию, принадлежащие 25-летнему горожанину. Причиненный владельцу ущерб составил около 90 тысяч рублей.

Обнаружив пропажу, потерпевший обратился в полицию. Подозреваемых установили быстро. Ими оказались 35-летние не работающие женщина и ранее неоднократно судимый великолучанин. В ходе обыска часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело.