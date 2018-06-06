Михаил Ведерников будет строить предвыборную кампанию, опираясь на реготделение «Единой России»

- Свою предвыборную кампанию я буду строить, опираясь на региональное отделение партии «Единая Россия». Это главная политическая сила региона, и сложно представить принятие любого серьезного решения без участия партии, - сказал врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников по итогам 23-й конференции Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Он также отметил, что в своей работе рассчитывает на помощь и поддержку депутатов Псковского областного Собрания, районов, членов и сторонников «Единой России».

Михаил Ведерников напомнил, что его предвыборная программа - это открытый документ, поэтому он будет также ориентироваться на мнение жителей Псковской области.

Напомним, выборы губернатора Псковской области назначены на 9 сентября 2018 года. За эту дату проголосовали 36 парламентариев.