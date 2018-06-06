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Общество

6 июня по улице Стрелковой Дивизии в Пскове будет трудно проехать

6 июня 2018 года, 10:34

В связи с выполнением работ по реконструкции железнодорожного переезда 6 июня в Пскове на улице Стрелковой Дивизии, 128 будет частично ограничено движение транспорта. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Ремонтные работы будут проводиться с 21.00 6 июня до 05.00 7 июня, с 21.00 7 июня до 05.00 8 июня, с 21.00 8 июня до 05.00 9 июня.

Также сегодня с 12.00 до 16.00 в связи с выполнением работ по реконструкции железнодорожного переезда на улице Железнодорожная, будет частично ограничено движение транспортных средств в районе данного железнодорожного переезда.

Автомобилистам рекомендуют внимательно следить за установленными ограничительными знаками и планировать свои поездки заранее, выбирая пути объезда.

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