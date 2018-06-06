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Общество

Полный предрейсовый осмотр помог бы избежать ДТП под Стругами Красными, считает Михаил Ведерников

6 июня 2018 года, 10:24

Вопросы более полного предрейсового осмотра водителей рассмотрят сегодня на заседании межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения, которое проходит в администрации Псковской области.

Как сообщает корреспондент «Псковской правды», этот вопрос врио губернатора Михаил Ведерников назвал самым острым.

Напомним, 22 мая в Струго-Красненском районе произошла авария с автобусом, который вез школьников на экскурсию в Петербург. В аварии пострадали 12 человек.

Причиной аварии стало плохое самочувствие водителя.

- Если бы предрейсовый осмотр был более полным, инцидента, возможно, не было бы, - сказал глава региона.

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