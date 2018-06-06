Полный предрейсовый осмотр помог бы избежать ДТП под Стругами Красными, считает Михаил Ведерников

Вопросы более полного предрейсового осмотра водителей рассмотрят сегодня на заседании межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения, которое проходит в администрации Псковской области.

Как сообщает корреспондент «Псковской правды», этот вопрос врио губернатора Михаил Ведерников назвал самым острым.

Напомним, 22 мая в Струго-Красненском районе произошла авария с автобусом, который вез школьников на экскурсию в Петербург. В аварии пострадали 12 человек.

Причиной аварии стало плохое самочувствие водителя.

- Если бы предрейсовый осмотр был более полным, инцидента, возможно, не было бы, - сказал глава региона.