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Общество

Прокуратура помогла убрать свалку возле кладбища в Крестах

6 июня 2018 года, 09:46

Благодаря прокуратуре в Куньинском районе ликвидировали несанкционированную свалку бытовых отходов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе надзорных мероприятий с выездом на место возле кладбища рядом с д. Кресты Куньинской волости обнаружена несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов.

При этом свалка образовались в результате ненадлежащей организации исполнения возложенных законодательством полномочий со стороны администрации сельского поселения «Куньинская волость».

В этой связи прокурором района в адрес главы администрации сельского поселения «Куньинская волость» внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений.

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