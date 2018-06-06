Прокуратура помогла убрать свалку возле кладбища в Крестах

Благодаря прокуратуре в Куньинском районе ликвидировали несанкционированную свалку бытовых отходов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе надзорных мероприятий с выездом на место возле кладбища рядом с д. Кресты Куньинской волости обнаружена несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов.

При этом свалка образовались в результате ненадлежащей организации исполнения возложенных законодательством полномочий со стороны администрации сельского поселения «Куньинская волость».

В этой связи прокурором района в адрес главы администрации сельского поселения «Куньинская волость» внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений.