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Общество

Воспитанники псковского соцприюта превратились в пекарей

6 июня 2018 года, 09:41

В Пскове воспитанники Социального приюта для детей и подростков смогли почувствовать себя настоящими пекарями. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Вместе с полицейскими они они побывали в гостях у работников ОАО «Псковский хлебокомбинат».

Ребята переоделись в специальную форму и отправились изучать таинства выпечки различных сортов хлеба и булочных изделий вместе с технологом хлебобулочного производства Светланой Ивановой. Они познакомились с историей хлебокомбината, увидели современные производственные линии, оснащенные средствами автоматизации и механизации. Дети с большим интересом наблюдали, как рождается хлеб – от закваски до упаковки, как ловко автоматы «лепят» из теста различные изделия и отправляют их дальше по конвейеру охлаждаться в огромный кулер.

Участники «вкусного путешествия» поблагодарили работников Псковского хлебокомбината и экскурсовода Светлану Иванову за оказанное гостеприимство и сфотографировались на память.
Фото Елены Ивановой
Юным гостям предоставили возможность продегустировать несколько сортов хлеба и булочек. Они оценили все лакомства на «отлично».

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