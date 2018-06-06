Воспитанники псковского соцприюта превратились в пекарей

В Пскове воспитанники Социального приюта для детей и подростков смогли почувствовать себя настоящими пекарями. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Вместе с полицейскими они они побывали в гостях у работников ОАО «Псковский хлебокомбинат».

Ребята переоделись в специальную форму и отправились изучать таинства выпечки различных сортов хлеба и булочных изделий вместе с технологом хлебобулочного производства Светланой Ивановой. Они познакомились с историей хлебокомбината, увидели современные производственные линии, оснащенные средствами автоматизации и механизации. Дети с большим интересом наблюдали, как рождается хлеб – от закваски до упаковки, как ловко автоматы «лепят» из теста различные изделия и отправляют их дальше по конвейеру охлаждаться в огромный кулер.