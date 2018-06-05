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Спорт

Псковские школьники победили на всероссийском турнире проекта «Шахматы в школах»

5 июня 2018 года, 17:57

Псковские школьники победили на всероссийском турнире проекта «Шахматы в школах». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Итоговые соревнования проекта прошли в Краснодарском крае. В них приняли участие 9 команд-победителей региональных конкурсов на лучшее преподавание шахмат в общеобразовательных учреждениях. Сборные собрались из Кемеровской, Новосибирской, Псковской областей, Алтайского, Забайкальского, Краснодарского краев и Республик Ингушетия, Удмуртия и Чувашия.

Выиграв все матчи, команда Псковской области заняла первое место. В ее состав вошли ученики Псковского педагогического комплекса: Никита Виноградов, Владислав Мерзанюков, Андрей Васильев и Малика Миракова под руководством Софьи Зайцевой.

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